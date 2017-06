CDA apoya la formación de aquellos que disciernen su vocación al sacerdocio o a la vida matrimonial

La Campaña de Caridad y Desarrollo (CDA) La CDA apoya las obras de la Diócesis de Phoenix a través de más de 70 organizaciones caritativas y comunitarias en la diócesis. Haga clic AQUÍ para mas información.

Cuando Catherine y Michael Clancy estaban comprometidos el año pasado, tuvieron una inusual solicitud para sus invitados a la boda.

“Les pedimos hacer una donación a la Campaña de Caridad y Desarrollo (Charity and Development Appeal o CDA)”, dijo Michael. Teníamos todo lo necesario”, añadió.

“Mediante nuestra familia y amigos teníamos la posibilidad de invertir en nosotros y otros matrimonios”, señaló.

La pareja, que fue presentada en un video de CDA para los prometidos, ean ahora recién casados.

Ambos dijeron que saborearon el tiempo que tomaron conociéndose uno al otro en un nivel más íntimo, a través de las clases de preparación matrimonial ofrecidas a través de la Diócesis de Phoenix.

El año pasado la Oficina diocesana de Matrimonio y Respeto a la Vida recibió de la CDA $120,365 para proporcionar a parejas comprometidas talleres y seminarios de calidad, que abarcan asuntos pertinentes como resolución de conflictos, administración de finanzas y Planeación Natural de la Familia.

“Se entiende que ser llamados a — el sacramento del matrimonio — es vivir como verdaderos testigos como Cristo es con Su Iglesia. Como católicos lo sabemos, pero nos estamos preparando realmente para vivir para eso”, dijo Catherine.

Esta pareja dijo que nueve meses de preparación “es un proceso, no un chequeo de datos o unos aros a través de los cuales tienes que saltar”.

“Es la Iglesia proporcionando un periodo fundamental de discernimiento; oración, asistiendo a la iglesia y comunicación del uno con el otro”, enfatizó Catherine al agregar: “La gente debería emocionarse y agradecer que es tan largo, porque están discerniendo si esta persona será tu esposo (o esposa)”.

El P. Ryan Lee entiende el beneficio de la oración como guía para una gran decisión.

El vicario parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Glendale, celebró su primer año como sacerdote ordenado el 11 de junio, y fue presentado en el video de vocaciones de la CDA.

El P. Lee dijo que está agradecido por las generosas contribuciones hechas por los parroquianos a la CDA, que el año pasado otorgó $328,518 para la formación de seminaristas.

Es lo que le permitió a él enfocarse en sus estudios en el seminario.

“Sin ellas no hay seminaristas, no hay sacerdotes, no hay sacramentos; y sin sacramentos, especialmente la Eucaristía, no hay Iglesia”, subrayó el Padre Lee. “Su administración de ofrendas, su tesoro, tiempo y talentos son vitales para extender el amor y verdad de nuestra fe”, añadió.

Carrie Aranda, directora de la CDA, dijo que la diócesis está en vías de alcanzar su meta de recaudar $8.8 millones para finales de junio.

“La mejor manera de decir que la CDA lo hace es contando las historias de personas cuyas vidas han sido cambiadas por la CDA”, dijo. “Ustedes están haciendo la diferencia en las vidas de individuos, no dando a una organización sino ayudando a mamás con bebés, a hombres sin hogar a ponerse de pie y a parejas jóvenes a prepararse para el sacramento del matrimonio”, subrayó.

Aranda dijo que cada dólar cuenta y trabajando juntos “podemos hacer una gran diferencia”.