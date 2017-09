‘Juntos Sigamos Adelante’ enfocada en preparar al diócesis para futura

Líderes lanzan iniciativa para mandar a los fieles ‘Juntos’

Algunas de las últimas palabras que los católicos escuchan del sacerdote de la Misa en inglés están a punto de tener un significado más íntimo comenzando este otoño.

“Together Let Us Go Forth ~ Juntos Sigamos Adelante” es una iniciativa diocesana especial de la Oficina de Misión Avance. Su nombre proviene de un cruce entre recordatorio de las palabras finales del sacerdote en la Misa en inglés: “Juntos vamos adelante a amar y servir al Señor” junto a la inspiración del lema de San Junípero Serra, “Siempre adelante, nunca atrás”.

El santo, canonizado en el año 2015, ayudó a evangelizar el sudoeste igual que San Juan Pablo II, la Santa Madre Teresa de Calcuta y el Padre Eusebio Kino. Todos son patrones de este nuevo esfuerzo diocesano y son invocados en una Oración de Evangelización que lo acompaña.

“Together Let Us Go Forth ~ Juntos Sigamos Adelante” es una oportunidad histórica de seguir los pasos de esos visionarios. Llama a los católicos a fortalecer su propia vida dentro de la Iglesia y la comunidad como discípulos. De eso debe fluir una energía natural que inspira a otros, especialmente los jóvenes, convertidos y los que han regresado a la Iglesia — para explorar la fe. El doble propósito es la razón de que los fieles también escucharán el esfuerzo conocido como una “Campaña para el Discipulado y la Evangelización”.

“Espero que la cosa principal que sucede es que tenemos muchos más misioneros discípulos y personas de cualquier edad y cultura que conocen a Jesucristo y lo aman y por lo tanto, invitan a otros a seguirlo”, dijo el Obispo Thomas J. Olmsted en una entrevista con The Catholic Sun. “Espero que tendremos las necesarias instalaciones para que podamos celebrar los sagrados misterios para poder celebrar la fe” al nivel de la escuela secundaria, el Newman Center y la parroquia”.

La iniciativa cae justo en línea con la intención de la oración del Papa Francisco para septiembre: “Para nuestras parroquias, que animadas por un espíritu misionero, puedan ser lugares donde se comunica la fe y la caridad se ve”.

El obispo recordó con gratitud a las familias, amigos y desconocidos del pasado que miraban hacia el futuro en la fe y la administración “que nos dio 117 parroquias o misiones, 28 escuelas primarias católicas y seis escuelas secundarias católicas, ayudando a innumerables personas a tener una relación personal con Jesús.”

Para construir sobre esa base, el Obispo Olmsted y una variedad de líderes de la campaña lanzaron formalmente “Together Let Us Go Forth ~ Juntos Sigamos Adelante” del 13 al 17 de septiembre. Comenzaron en Flagstaff con una Misa especial y discurso seguida por una cena de gala para invitados el 14 de septiembre en Phoenix. En resumen, presentaron la idea a casi 500 personas de aproximadamente 50 parroquias. Se anunció a los feligreses en todas las Misas del fin de semana de septiembre 16-17 por medio de una carta compartida personalmente con los feligreses o mediante el boletín.

Todos los eventos coincidieron con el 30 aniversario de la visita del 14 de septiembre de San Juan Pablo II a la Diócesis de Phoenix. También sirvieron como punto de partida formal mientras que los líderes miran hacia adelante al 50 aniversario de la diócesis en el año 2019 y más allá.

“El discípulo deja un lugar mejor que él o ella encontró”, dijo el P. Greg Schlarb, Vicario Diocesano de administración.

La Campaña para el Discipulado y la Evangelización es una oportunidad de hacerlo internamente en el alma tanto externamente en la vida diocesana y parroquial. Mejorarán ocho áreas claves de los esfuerzos locales de la Iglesia:

directo apoyo parroquial

apoyo del ministerio

los pobres y ancianos a través de un futuro Fondo de Misericordia de Francisco

soporte de seminaristas

los Newman Centers

crecimiento y desarrollo de las escuelas católicas

la Escuela Secundaria Católica de San Juan Pablo II

ayuda financiera para pagar la matrícula

Plantando la cruz

“Lo que espera es ese triunfo de la cruz cuando oficialmente dará inicio a esta campaña públicamente”, dijo el P. Schlarb durante el mini lanzamiento con el personal del Centro de Pastoral Diocesano. El lanzamiento público en Phoenix cayó en el 14 de septiembre, la fiesta del Triunfo de la Santa Cruz.

La cruz no es una carga, dijo. “Está dando cuenta que del amor de Cristo está con nosotros”.

El Obispo Olmsted estuvo de acuerdo, llamando a las palabras de Jesús dice, “a menos que tomes mi cruz… no puedes ser mi discípulo.”

“La única manera en que nuestra fe será viva es si abrazamos la cruz,” continuó. “Los misioneros, especialmente los Franciscanos, tenían la tradición de plantar la cruz en la arena. Son nuestras raíces, pero sabemos que para entregar la fe, nosotros mismos tenemos que vivir una vida de sacrificio y ver esa obligación como buenas noticias”.

Cada uno de los 26 miembros del gabinete de voluntariado y liderazgo de la campaña recibió una cruz de madera oscura con un centro turquesa como un recordatorio de su sacrificio hacia el esfuerzo. Refleja el logo de la campaña con una versión alternativa en las partes del sitio Web bilingüe de la campaña, togethergoforth.org y alguna literatura de campaña que representa una cruz blanca con un centro de color turquesa.

“Elegimos poner nuestra cruz en nuestra sala principal para que podamos ver desde la cocina, el comedor y la sala de familia,” dijo Melissa Fees. “Para nosotros, se ha convertido en un foco principal de cómo estamos tratando de enfocar nuestras vidas. Todos los niños saben lo que representa espiritualmente y con respecto a la campaña”.

Fees y su esposo John son nativos de Arizona que crecieron en diferentes parroquias de Este Valle y ahora pertenecen a Santo Tomás el Apóstol.

“Together Let Us Go Forth ~ Juntos Sigamos Adelante” intenta unirse con los fieles de la diócesis en oración y fe aumentando también $100 millones para garantizar que la fundación de la diócesis siga siendo fuerte para las generaciones futuras. Puede ser una meta noble y líderes diocesanos recuerdan a los fieles que el diezmo regular permitió a la diócesis a invertir $285 millones en construcción para edificar o mejorar las iglesias, escuelas, oficinas y otras instalaciones en los últimos 10 años.

El Obispo Olmsted señaló la matemática simple detrás de la Campaña para el Discipulado y la Evangelización. Pide $100 por persona. Si todos los católicos 1,1 millones hacen su parte, la meta se alcanza.

Cande de León, director ejecutivo de la oficina diocesana de misión avance, que está supervisando la campaña, recomienda que los fieles pongan su fe completa en el Señor y que sacrifiquen un poco.

“Va a ser como los panes y los peces,” dijo de León. “Es nada más que un testimonio de su amor por Jesús,” porque ven a Jesús en las personas que están sirviendo.

Ver el camino por delante

Entre las ocho necesidades a que la campaña se dedicará, hay varias que realmente tocan el corazón del Obispo Olmsted. Una instalación para sacerdotes jubilados fortalecerá fraternidad y combatirá aislamiento. Además, cumpliendo con las necesidades de los jóvenes de las edades de colegio y universidad se combate estadísticas que el mayor número de personas dejando la fe se encuentran entre 15 a 25 años de edad.

Crecimiento en la diócesis desde establecimiento Dec. 2, 1969 464% (de 200K católicos a 1.1 millón) Crecimiento en la valle del oeste

(2020 y 2040) Goodyear: 6.9% y 400% Buckeye: 6.5% y 255% Peoria: 3.2% y 164%

La campaña también está diseñada para satisfacer el crecimiento del valle en las escuelas católicas y en las parroquias. Hay aproximadamente 70,000 niños de edad escolar en el oeste valle con tres ciudades del área con una proyección de población más grande de lo normal. El valle es el quinto en la nación con el crecimiento más rápido en áreas metropolitanas.

El Obispo Olmsted invitó a los fieles a ser “santos misioneros en nuestros días” y tratar a la diócesis como territorio de misión.

La campaña está arraigada en la oración. Los líderes diocesanos escribieron una oración para la evangelización que será utilizada con la campaña. Invoca el nombre de las cuatro personas, dos que una vez visitaron la Diócesis de Phoenix, San Juan Pablo II en 1987 y la Santa Madre Teresa de Calcuta en 1989.

“Es muy raro que los santos canonizados en los últimos 25 años visitaron nuestra diócesis y es una señal de que también podemos tener una relación profunda con Cristo”, dijo el Obispo Olmsted.

De León agregó el punto, diciendo que las vidas de los santos inspiran a los fieles a seguir su trabajo tanto en la oración como la caridad. De lo contrario, su trabajo se detiene. Él se refirió a las palabras de la Santa Madre Teresa: ser fiel en las cosas pequeñas con gran amor.

Animó a los fieles a ofrecer la oración de la campaña por cuenta propia o como una parroquia. Esa oración quizás sea más prominente durante el bloque de seis meses en que la campaña llega a cada parroquia y misión. Hay cinco bloques que tomarán lugar en diciembre de 2019.