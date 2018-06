Jesucristo es la respuesta, dicen conferencistas a jóvenes

¿Que dicen los participantes?

“El año pasado me encontré con mi amigo y me sentí algo. No sé lo que era y espero que pueda sentir lo mismo otra vez, una fuerza motivadora. He podido lograr mejores cosas en la escuela y sobre todo con mis padres. Y con todas las luchas que tuve en el último año, he podido reparar la mayoría de ellos y espero que pueda reparar todos ellos este año”.

— Alex Pardo, 16 años, Parroquia San Antonio

“He estado teniendo un momento difícil y me siento como que necesitaba una experiencia de Dios. He escuchado el principio de la charla sobre el suicidio. Explicó que suicidio es visto de manera que como no es real. No fui a la iglesia por un tiempo y sinceramente comencé a pensar que Dios no existe. Así que siento que necesito estar más cerca para no vuelva a suceder”.

— Andrea Heredia, 16 años, Ministerio de María, Sur Phoenix

“Uno pensaría que son las mismas pláticas pero no, la verdad es que son completamente nuevas, cosas que están pasando ahorita y encima de eso nada más que son corrientes sino que tienen también ese toque del Espíritu Santo y eso es lo que necesitamos … podemos experimentar esa sanación, esa sabiduría, ese Espíritu Santo y la manera en que lo podemos hacer es por medio de estos eventos y se experimenta un amor de Dios que todos necesitamos sentir. Aquí se siente el amor de Dios”.

— Adriana Hernández, 25 años, líder de grupo juvenil de la Parroquia San Gregorio