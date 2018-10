Obispo ordenará a seis hombres como diáconos permanentes para la diócesis

Vísperas y Hora Santa antes del Ordenación 6-7 p.m., el 2 de noviembre Parroquia San Tomás el Apóstol, 2312 E. Campbell Ave., Phoenix MÁS INFORMACIÓN Ordenación Diaconado Permanente 10 a.m.-12 p.m., el 3 de noviembre Catedral SS. Simón y Judas, 6351 N. 27th Ave., Phoenix MÁS INFORMACIÓN

Seis hombres de la diócesis están viviendo sus últimos días como laicos. Comenzando con su ordenación del 3 de noviembre en la Catedral SS. Simón y Judas, se les conocerá para siempre como “diácono”.

Antonio Álvarez, Martín Gallo, Jim Myers, Catarino Portillo, Steve Schmidt y Jeff Strom, junto con sus esposas, celebrarán las vísperas solemnes con la comunidad el 2 de noviembre en la Parroquia San Tomás el Apóstol. El Obispo Auxiliar Eduardo A. Nevares conducirá ese servicio.

El Diácono Doug Bogart, director asociado de educación y formación para la Oficina del Diaconado, dijo que para convertirse en un diácono permanente en la Diócesis de Phoenix requiere cinco años de estudio, además de un pre requisito de dos años del programa del Instituto Catequético Kino. Este es el quinto grupo que el Diácono Bogart ha preparado para el diaconado desde 2010.

“El programa de formación es muy completo”, dijo el Diácono Bogart. “Los hombres están bien entrenados en formación humana, formación espiritual, formación pastoral y formación intelectual”.

Cada candidato completa una rotación a través de un hospital. Ellos también completan varias horas de formación litúrgica con instructores que tienen títulos de maestría o superiores.

“Es un programa de formación sólida — nos enfocamos en la espiritualidad y el llamado a la santidad”, dijo. “Un hombre realmente tenía que estar dispuesto a elegir la santidad en su deseo de orar, acercarse a Jesús y ser transformado por él. Si no, caerán — se irán.

Los candidatos hablan español y todos tienen “buenos y fuertes matrimonios”, dijo el Diácono Bogart.

“Sus esposas han entrado en la formación con ellos, apoyándolos, alentándolos y asistiendo a clase con ellos”, añadió.

El Diácono Bogart indicó que cuando un hombre es ordenado diácono, afecta su matrimonio.

“El hombre que es ordenado al diaconado está aceptando el llamado para que toda su familia se transforme de una manera especial”, dijo. “Es importante que la esposa diga ‘sí’ al Señor y a su ordenación”.Los hombres solteros también pueden discernir el diaconado, pero deben estar dispuestos a comprometerse con el celibato en la ordenación. Sin embargo, en la clase de este año sucede que todos son casados.

Steve Schmidt nació en Sioux City, Iowa. Creció en la fe Bautista y se convirtió al Catolicismo en 2007 en la Parroquia San Timoteo en Mesa. Cuando tomó clases del RICA, su esposa Donna, su hija Anna y otros lo alentaron a que entrara al diaconado.

“En solo 11 años, Dios transformó mi corazón de ser anticatólico a ser Católico y Diácono permanente en la Diócesis de Phoenix”, dijo Schmidt en su autobiografía que escribió para la diócesis antes de su ordenación. “Solo Dios podría lograr tal escenario; por eso estoy muy honrado, humilde y agradecido por la oportunidad de servir a nuestro Señor, a la Iglesia y a la comunidad”.

Martín Gallo, quien será asignado en la Parroquia Nuestra Señora de Perpetuo Socorro en Glendale, nació en Jalisco, México. Él y su esposa, Angélica, tienen cuatro niños: Jesús, María, Martin Jr., y Lazmhy.

“Mi vida espiritual cambió muchísimo gracias a estos años de formación, oración y entrega a Cristo”, escribió Gallo en su autobiografía; “he descubierto que Jesús es mi único amigo y nunca me ha dejado solo, Dios tarda, pero nunca olvida y los tiempos de Dios son perfectos”.

Jim Myers, quien será asignado a la Parroquia San Francisco de Asís en Flagstaff, creció en una familia con ocho hermanos y hermanas, y se casó con su esposa Therese hace 10 años.

“Una de las bendiciones, y hay muchas, del proceso de formación, es que me inculcó un deseo de profundizar mi relación con la Santísima Trinidad y saber más acerca de Su Iglesia aquí”, escribió Myers.

Jeff Strom, original de Ohio, y su esposa Laurie, tienen dos niños: Erika y Tom.

“Trabajando como capellán y en el ministerio parroquial, estoy sorprendido de cómo Dios ha usado todo esto para su bien, como las experiencias pasadas y la educación”, escribió Strom, quien será asignado a la Parroquia Santísimo Sacramento, en Scottsdale. “Estamos verdaderamente bendecidos, y espero servir al pueblo de Dios en nuestra parroquia y a la Diócesis de Phoenix como diácono permanente. Aquí estoy, Señor”, exclamó.

Antonio Álvarez nació y creció en Durango, México. Álvarez está casado con Guadalupe, tienen dos niños y será asignado a la Parroquia Santa María, en Chandler.

“Si por gracia de Dios lo logro, estoy listo para servirle a Dios y a mi comunidad, después de todo Él ha sido quien me ha llamado”, escribió Álvarez. “Yo me mantendré orando al Espíritu Santo para que me de la sabiduría para llevar a cabo la misión, y que me de mucha humildad para servir a Dios, mi parroquia y sobre todo a mi comunidad”.