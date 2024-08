Arizona Catholic Bishops Statement Opposing Proposition 139

As Catholic Bishops of Arizona we want to express our strong opposition to Proposition 139.

If passed, this initiative threatens to enshrine a constitutional right to virtually unrestricted abortion in Arizona. What makes a constitutional amendment especially grave is that our own Arizona legislators could lose the ability to regulate abortion in any meaningful way, leaving us with the potential for what would likely become nearly unrestricted abortion.

Arizona law currently allows for abortions up until 15 weeks of pregnancy. Proposition 139, however, would go far beyond even this current law.

The proposed amendment, among other things, would likely remove most safeguards for girls and women that are currently in place at abortion clinics, permit a minor to obtain an abortion without parental involvement or permission, and allow for painful late-term abortions of viable pre-born children.

While this ballot measure claims to be moderate in nature, its vague language would make Arizona one of the most extreme states in terms of abortion. We believe that even many of those who support abortion in limited instances would find this proposed constitutional amendment extreme and misleading.

Arizonans deserve far better than the measures being proposed in this initiative which is why we strongly oppose Proposition 139.

Most Rev. John P. Dolan

Bishop of Phoenix

Most Rev. Edward J. Weisenburger

Bishop of Tucson

Most Rev. James S. Wall

Bishop of Gallup

Most Rev. Eduardo Nevares

Auxiliary Bishop of Phoenix

Declaración de los Obispos Católicos de Arizona en contra de la Proposición 139

Como Obispos Católicos de Arizona queremos expresar nuestra firme oposición a la Proposición 139.

Si se aprueba, esta iniciativa, amenaza con incorporar en Arizona, el derecho constitucional al aborto, prácticamente sin restricciones. Lo que hace que una enmienda constitucional sea especialmente grave, es que nuestros propios legisladores de Arizona podrían perder la facultad de regular el aborto de manera significativa, dejándonos frente a la posibilidad de que el aborto se convierta en algo sin restricciones.

La ley de Arizona permite actualmente el aborto hasta las 15 semanas de embarazo. Sin embargo, la Proposición 139 va mucho más allá de la ley actual.

La enmienda propuesta, entre otras cosas, probablemente eliminaría la mayoría de las garantías, para niñas y mujeres, que actualmente están en vigor en las clínicas de aborto; permitiría a una menor abortar sin la participación o el permiso de sus padres y permitiría dolorosos abortos en avanzado estado de gestación de niños por nacer viables.

Aunque esta medida electoral pretende ser de naturaleza moderada, su lenguaje vago convertiría a Arizona en uno de los estados más extremos en términos de aborto. Creemos que incluso muchos de los que apoyan el aborto en casos limitados encontrarían esta propuesta de enmienda constitucional excesiva y equivocada.

Los Arizonenses se merecen algo mucho mejor que las medidas que se proponen en esta iniciativa, por lo que nos oponemos firmemente a la Proposición 139.

Reverendísimo John P. Dolan

Obispo de Phoenix

Reverendísimo Edward J. Weisenburger

Obispo de Tucson

Reverendísimo James S. Wall

Obispo de Gallup

Reverendísimo Eduardo Nevares

Obispo Auxiliar de Phoenix