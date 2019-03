Una mujer ruega durante un servicio memorial como parte de 40 Días por la Vida afuera del Planned Parenthood en Glendale el 2 de marzo. Los fieles están invitados a participar en la campaña provida durante la Cuaresma. (Jeff Grant/CATHOLIC SUN)

En un contexto de fuerte debate impulsado en gran medida por la legislación reciente en Nueva York y Virginia, los partidarios provida se enfrentan nuevamente al aborto por medios pacíficos, de oración y con un propósito mediante la campaña bianual “40 Días por la Vida”.

Ubicaciones para 40 Días por la Vida Flagstaff Afuera de Planned Parenthood, 2500 S. Woodlands Village Blvd. CONTACTAR MÁS INFORMACIÓN Glendale Afuera de Planned Parenthood, 5771 W. Avenida Eugie CONTACTAR MÁS INFORMACIÓN Phoenix Afuera de Family Planning Associates, 1331 N. Calle Séptima, Ste. 225 Aparca en Calle Willetta; no aparcas en el garaje. CONTACTAR MÁS INFORMACIÓN Tempe En frente de Planned Parenthood, 1837 E. Baseline Rd. Aparca en Hazelton Lane o Kenwood Lane. CONTACTAR MÁS INFORMACIÓN

El esfuerzo de primavera de este año comenzó el 6 de marzo — el Miércoles de Ceniza — y continuará durante la Cuaresma con los participantes orando, ayunando, realizando vigilias afuera de las clínicas de aborto y realizando actividades de alcance comunitario.

Los líderes locales y los participantes se prepararon para el lanzamiento asistiendo a la Misa de inicio de la diócesis el 27 de febrero en la Basílica de Santa María, en el centro de Phoenix, donde el Obispo Thomas J. Olmsted instó a los fieles a dedicarse por completo a Cristo resucitado y su misión de ofrecer esperanza y vida al mundo por Su muerte y resurrección.

“Sin Él no podemos hacer nada”, dijo el Obispo Olmsted, recordando las palabras de Jesús a los apóstoles durante la Última Cena (Jn 15:5). “Con Él, todo es posible”, agregó. “La campaña de los 40 Días por la Vida de este año, dará buenos frutos en la medida en que haya un Cristo que viva en nosotros y que le permitamos actuar en y por medio de nosotros.

“Toda mujer que se enfrenta a una crisis de embarazo necesita encontrar a Cristo resucitado … tal vez al encontrarse con alguien que ya ha escuchado Su mensaje, recibió Su misericordia y entró en la plenitud de la vida en Él. Cada mujer que se enfrenta a una crisis de embarazo necesita ser liberada del miedo y las dudas, y todo lo que le impide aceptar la misericordia y el amor del Señor”.

Inmediatamente después de la Misa, Shawn Carney, presidente de 40 Días por la Vida, apareció en un mensaje de video, instando a los creyentes a comunicarse con los partidarios provida que aún no participan.

“En las últimas semanas y meses, hemos visto un apoyo sin precedentes para el aborto e incluso el infanticidio, y no se trata de personas de la periferia que son defensores del aborto en la calle. Es de los gobernadores, los funcionarios electos, la gente en los medios de comunicación, apoyan este acto bárbaro a un nivel sin precedentes”, advirtió Carney. “Qué gran oportunidad para reclutar …. Exhorto a Arizona a aprovechar … utilizar esta conciencia para sacar a más gente”.

Los coordinadores locales de la campaña creen que la participación ya ha aumentado.

Tammy O’Connor, coordinadora de 40 Días por la Vida en Glendale, se dirige a la asamblea después de una Misa en la Basílica Santa María el 27 de febrero. (Jeff Grant/CATHOLIC SUN)

“Tenemos al menos una persona registrada para cada día de la campaña; la participación ha sido realmente buena. Tenemos personas que salen y oran sin registrarse”, dijo Tammy O’Connor, coordinadora local de los 40 Días en Glendale.

Antes del inicio de la campaña, cerca de dos docenas de participantes rezaron un Rosario provida el 2 de marzo, en un memorial a la luz de las velas auera del centro Planned Parenthood en Glendale. Rezaron por los bebés no nacidos que murieron en las instalaciones y dijeron que esperaban que más personas participen en la campaña.

“Cada oración, cada Rosario que rezamos aquí importa. Estoy enojada por todos estos bebés inocentes que no pueden protegerse a sí mismos”, dijo Yolanda Piñuelas, una feligrés de la Parroquia San Joaquín y Santa Ana en Sun City.

“Si no solucionamos esto, el país está en mal estado. Esta es nuestra alma. Si no luchamos por la vida, no podemos luchar por la libertad”, agregó David Rice, un feligrés en la Parroquia San Bernardo de Claraval en Scottsdale.

Iniciada en 2004 por un grupo de estudiantes universitarios y adultos jóvenes en Texas, 40 Días por la Vida ha crecido a lo largo de los años hasta convertirse en una campaña global que ha salvado 14,636 vidas desde 2007.

Su enfoque sigue siendo el mismo: un esfuerzo pacífico centrado en la oración y el ayuno, la vigilia constante y el alcance comunitario “para mostrar a las comunidades locales las consecuencias del aborto, llamando la atención sobre sus males”, según el sitio web de la campaña.

Los partidarios recibieron energía a principios de este año con iniciativas en Nueva York, donde el Gobernador Andrew Cuomo, el 23 de enero, firmó una ley que legaliza el aborto después de 24 semanas si la vida de la madre está en peligro o el feto se considera no viable, y eso permite a las enfermeras y los médicos asistentes realizar abortos. Anteriormente, solo los médicos de Nueva York podían realizar el procedimiento. Los legisladores de Virginia consideraron, pero finalmente rechazaron un proyecto de ley similar.

Después de la Misa del 27 de febrero, Denise Harkison, una feligresa de la Parroquia Santo Tomás Apóstol y participante de los 40 Días, abordó el tema y dijo que ahora las voces provida son ahora más necesarias que nunca.

“En los Estados Unidos, más de 55 millones de bebés han sido abortados desde Roe v. Wade en 1973. Esa es una estimación conservadora: 55 millones de bebés que se han ido”, señaló Harkison. “Las mujeres que han tenido abortos están entre nosotros. Están a tu lado en las bancas. Tenemos que enfrentarlo y acabar con este flagelo”.