ARIZONA CATHOLIC CONFERENCE

2025 LEGISLATIVE WRAP-UP

July 8, 2025

Session Overview

The Arizona Legislature adjourned sine die on June 27th, at 1:20 p.m. In total, over 1,800 pieces of legislation were introduced with 265 bills signed into law and 174 of them vetoed, which is a new state record for vetoes in a single session.

The political situation at the Capitol remains very much divided, but the Arizona Catholic Conference (ACC) was thankful that all of the most problematic bills again failed to pass, while several positive measures were approved into law.

Seal of Confession Preserved

Like several other states, an effort was made to force priests to violate the Seal of Confession in certain circumstances (HB 2070). Priests cannot break the Seal of Confession under any circumstances and proposals to do so demonstrate a continued and troubling threat to our important religious freedoms.

Arizona is fortunate that its legislative leaders value this basic freedom and did not allow this measure to move.

Immigration Bills Vetoed

Several efforts were made to compel state and local police in the enforcement of federal immigration laws but were thankfully vetoed by the Governor (HB 1088, HB 2099, and SB 1164). The problems at the border are well documented, but when state and local police get involved with the federal enforcement of these laws, crime victims and witnesses are afraid to come forward and public safety is threatened.

Another problematic bill that was vetoed (SB 1268) would have required hospitals to ask patients about their immigration status. Such legislation had the potential to intimidate families and children from seeking lifesaving care at hospitals and could have threatened the public at large if contagious diseases were not treated.

Finally, unsuccessful attempts were made to amend the budget (SB 1742) to repeal provisions of current state law that voters approved in 2022 allowing in-state college tuition for undocumented immigrants who graduated from Arizona high schools.

Human Life and Religious Freedom Supported

Following the passage of Proposition 139, Arizona can no longer be called one of the top pro-life states in the country. Nonetheless, numerous efforts continue to be made that would seriously undermine the dignity of human life at all stages.

Many pieces of legislation were introduced to repeal or undermine the pro-life laws that remain on the books for now. Included in these bills were efforts to remove informed consent before abortions, allow non-physicians to perform abortions, and repeal conscience protections for healthcare providers that object to participating in the taking of innocent human life (SB 1553), amongst many others.

Similarly, other efforts were made to legalize physician-assisted suicide (SB 1404 and SB 2243), but they thankfully did not advance with the help of legislative leadership. Additionally, a ballot measure was introduced (HCR 2024) to allow executions by firing squad, but it failed when it did not receive a floor vote.

School Choice Leader

Arizona remains the leading state in the country in terms of providing parents with the best opportunities to educate their children. Through our tuition tax credits and Empowerment Scholarship Account (ESA) programs, many children are able to attend the schools that best fit their needs. Accordingly, the ACC is grateful that the tuition tax credit programs remain entirely intact and that efforts to eliminate the ESA program (SB 1137) were defeated.

Vulnerable Populations

It is worth noting that the foster care and charitable organization tax credits which tremendously help Catholic Charities and other worthy organizations provide vital services to the needy were thankfully preserved.

The ACC is also glad that the state budget was able to prioritize funds for efforts to prevent evictions, help the homeless, and to provide civil legal aid (SB 1735). Importantly, the ACC was able to include language in the budget that focuses this legal aid for worthwhile purposes of helping the poor while prohibiting its use for abortions or other problematic purposes.

Finally, legislation to codify an innovative program offering comprehensive services for those in extended foster care (SB 1743); provide mental health services for veterans (SB 1735); and extend a program that helps the mentally ill transition into society after release from prison (SB 1405) were also thankfully signed into law this session.

Conclusion

The Arizona Catholic Conference is grateful to all the elected officials and groups we worked with this past session. We are also appreciative of your support, and especially your prayers.

CONFERENICA CATÓLICA DE ARIZONA

RESUMEN LEGISLATIVO 2025

8 de julio de 2025

Resumen de la sesión

La Legislatura de Arizona concluyó su sesión sine die el 27 de junio a la 1:20 p.m. En total, se introdujeron más de 1,800 propuestas legislativas, de las cuales 265 fueron promulgadas como ley y 174 fueron vetadas, estableciendo un nuevo récord estatal de vetos en una sola sesión.

La situación política en el Capitolio sigue estando muy dividida, pero la Conferencia Católica de Arizona (ACC, por sus siglas en inglés) agradece que todos los proyectos de ley más problemáticos no fueron aprobados, mientras que varias medidas positivas sí fueron convertidas en ley.

El Secreto de Confesión protegido

Al igual que en otros estados, se intentó obligar a los sacerdotes a violar el Secreto de Confesión en ciertas circunstancias (HB 2070). Los sacerdotes no pueden romper el Secreto de Confesión bajo ninguna circunstancia, y las propuestas que buscan hacerlo representan una amenaza constante y preocupante a nuestras importantes libertades religiosas.

Arizona tiene la fortuna de contar con líderes legislativos que valoran esta libertad fundamental y no permitieron que esta medida avanzara.

Proyectos de ley de inmigración vetados

Se hicieron varios intentos para obligar a la policía estatal y local a aplicar las leyes federales de inmigración, pero afortunadamente fueron vetados por la Gobernadora (HB 1088, HB 2099 y SB 1164). Los problemas en la frontera están bien documentados, pero cuando la policía estatal y local se involucra en la aplicación de estas leyes, las víctimas y testigos de delitos temen presentarse y la seguridad pública se ve amenazada.

Otro proyecto problemático que fue vetado (SB 1268) habría exigido que los hospitales preguntaran a los pacientes sobre su estatus migratorio. Este tipo de legislación podría haber intimidado a familias y niños para que no buscaran atención médica vital y podría haber puesto en riesgo a la población si no se trataran enfermedades contagiosas.

Por último, se hicieron intentos sin éxito para modificar el presupuesto (SB 1742) con el fin de derogar disposiciones de la ley estatal aprobadas por los votantes en 2022 que permiten la matrícula estatal para estudiantes indocumentados que se graduaron de preparatorias en Arizona.

Apoyo a la vida humana y la libertad religiosa

Tras la aprobación de la Propuesta 139, ya no se puede considerar a Arizona como uno de los estados más pro-vida del país. Sin embargo, continúan los esfuerzos por debilitar seriamente la dignidad de la vida humana en todas sus etapas.

Se introdujeron numerosas iniciativas legislativas para derogar o debilitar las leyes pro-vida aún vigentes. Entre estas propuestas se encontraban intentos de eliminar el consentimiento informado antes de un aborto, permitir que no médicos realicen abortos, y eliminar protecciones de conciencia para proveedores de salud que se oponen a participar en la terminación de vidas inocentes (SB 1553), entre muchas otras.

De manera similar, se hicieron esfuerzos para legalizar el suicidio asistido por médicos (SB 1404 y SB 2243), pero afortunadamente no avanzaron gracias al liderazgo legislativo. También se propuso una medida electoral (HCR 2024) para permitir ejecuciones por pelotón de fusilamiento, pero fracasó al no recibir votación en el pleno.

Líder en elección escolar

Arizona sigue siendo el estado líder en el país en cuanto a ofrecer a los padres las mejores oportunidades para educar a sus hijos. A través de nuestros programas de créditos fiscales para matrícula escolar y de las Cuentas de Becas de Empoderamiento (ESA, por sus siglas en inglés), muchos niños pueden asistir a las escuelas que mejor se adaptan a sus necesidades. Por ello, la ACC está agradecida de que los programas de créditos fiscales para matrícula se mantengan intactos y que los intentos por eliminar el programa ESA (SB 1137) hayan sido derrotados.

Poblaciones vulnerables

Cabe destacar que se conservaron los créditos fiscales para cuidado tutelar y organizaciones benéficas, los cuales ayudan enormemente a Caridades Católicas y otras organizaciones valiosas a brindar servicios vitales a los más necesitados.

La ACC también se alegra de que el presupuesto estatal haya podido priorizar fondos para prevenir desalojos, ayudar a personas sin hogar y proporcionar asistencia legal civil (SB 1735). Es importante destacar que la ACC logró incluir un lenguaje en el presupuesto que enfoca esta asistencia legal en ayudar a los pobres, al tiempo que prohíbe su uso para abortos u otros fines problemáticos.

Finalmente, se firmaron como ley durante esta sesión proyectos de ley que codifican un programa innovador que ofrece servicios integrales para jóvenes bajo cuidado tutelar extendido (SB 1743); que proporcionan servicios de salud mental a veteranos (SB 1735); y que amplían un programa que ayuda a personas con enfermedades mentales a reintegrarse a la sociedad después de salir de prisión (SB 1405).

Conclusión

La Conferencia Católica de Arizona está agradecida con todos los funcionarios electos y grupos con los que trabajamos durante esta sesión. También agradecemos su apoyo y, especialmente, sus oraciones.