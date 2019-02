Emmanuel Quintanares, who received a scholarship through the CDA, joins his mother, Adriana Islas, outside of St. Matthew School. “We’re blessed to have our child in the care of a school that will strengthen his potential faith,” Adriana said. (Billy Hardiman/CATHOLIC SUN)

La Campaña “Together Let Us Go Forth ~ Juntos Sigamos Adelante” y la Campaña de Caridad y Desarrollo (CDA) son dos apelaciones de fondos críticos para la Diócesis de Phoenix. Pero ¿qué hacen ellos? ¿Por qué son dos?

Según Cande de León, director ejecutivo de la Office of Mission Advancement (Oficina diocesana del Adelantamiento de la Misión), cada campaña diocesana tiene diferentes propósitos y metas, pero ambas satisfacen una necesidad en la diócesis de avanzar la misión.

“Piense en la campaña ‘Juntos’ como algo que es a largo plazo, para necesidades importantes en la diócesis y proyectos significativos que están fuera de nuestras operaciones normales que presupuestaríamos — una escuela secundaria en el lejano Oeste del Valle o $10 millones para los Centros Newman”, indicó de León. “La CDA es realmente algo que es para que el dinero ayude ahora a que las operaciones diarias de los ministerios de la Diócesis de Phoenix se realicen. Ayuda a mantener las puertas abiertas”.

La Campaña de Caridad y Desarrollo (CDA) La CDA apoya las obras de la Diócesis de Phoenix a través de más de 70 organizaciones caritativas y comunitarias en la Diócesis de Phoenix. APRENDE MÁS — DAR ESPERANZA

Es por eso que la campaña “Juntos” ha destinado $3.8 millones para el “Apoyo al Ministerio”, para ayudar a mantener el impulso operativo de los ministerios y apostolados.

La Campaña de Caridad y Desarrollo, que comenzó en 1970, ayuda a financiar 71 ministerios y programas vitales en toda la diócesis que apoyan a los necesitados y a evangelizar. La Campaña “Juntos Sigamos Adelante”, que comenzó en 2017, es un llamamiento de evangelización y discipulado, con el objetivo de recaudar fondos para proyectos a largo plazo en toda la diócesis.

Durante los últimos 50 años desde que se estableció en 1969, la Diócesis de Phoenix ha crecido de 200,000 Católicos a más de 1.1 millones, y muchas parroquias, escuelas y organizaciones Católicas de servicios sociales ahora necesitan expandir sus edificios físicos y programas espirituales para adaptarse al crecimiento y desarrollo.

De León comparó la campaña “Juntos Sigamos Adelante” como una cuenta de ahorro y la Campaña de Caridad y Desarrollo como una cuenta corriente.

“Es posible que te sorprendan personas de tu parroquia que han recibido ayuda a través de organizaciones financiadas por el CDA”, dijo Lisa Wentz, directora de la Campaña de Caridad y Desarrollo.

“Los diáconos y los educadores religiosos reciben formación y capacitación a través del Instituto Kino. Quizás alguien sentado a tu lado haya recibido asesoramiento en Caridades Católicas”, añadió.

Wentz dijo que la CDA atiende a personas que reciben un ultrasonido gratuito en la clínica Life Choices Women’s Clinic, o una prueba de embarazo gratuita en el Aid to Women Center (Centro de Ayuda para Mujeres). El financiamiento sirve a parejas comprometidas para asistir a clases de preparación para el matrimonio o de Planificación Natural de la Familia y también ayuda a los padres ancianos a recibir atención y actividades amorosas en el programa de Salud para Adultos por medio de la Foundation for Senior Living (Fundación para la Vida de la Tercera Edad), que le permite al cuidador trabajar durante el día.

$9.97 millones

Subvenciones y asignaciones repartidas hasta julio de 2018

71

Caridades, ministerios y apostolados que recibieron asignaciones en 2018 14

Escuelas Católicas que reciben asistencia de la CDA 40

Seminaristas en formación que reciben asistencia financiera

6

Clínicas que reciben apoyo para servicios de salud y embarazo de mujeres 16

Organizaciones benéficas que brindan servicios de divulgación 100

Personas en promedio que se gradúan del Instituto Catequético Kino cada año 1,208

Parejas que asistieron a clases de preparación matrimonial en 2018 165

Clases de planificación familiar natural realizaron en 2018

“Todos estos son ejemplos concretos de personas reales que reciben el amor y la misericordia de Dios a través de programas financiados por la CDA”, dijo Wentz. “Por medio de un regalo para la CDA, te conviertes en el corazón y las manos de Jesús”.

“Creo que una de las cosas más importantes sobre el CDA es recordar que no se trata solo de dinero para este fondo, que personas reales han dedicado su vida a servir a los demás y que el dinero tiene un impacto directo en la vida de las personas”, dijo de León. “Cuando le das a la CDA, estás diciendo que importan. No solo las personas que son las beneficiarias, sino también las personas que han dedicado sus vidas a los destinatarios”.

De León destacó que, dado que las dos campañas tienen diferentes misiones, ve varias razones comunes que los feligreses dan a ambas.

“Creen en la misión, creen en la mayordomía y son personas generosas que solo quieren ayudar”, concluyó de León.